Galtier veut oublier le PSG, la presse italienne rétablit la vérité

Axel Cornic

Après une saison extrêmement compliquée tant sur le plan sportif que personnel, Christophe Galtier va quitter le Paris Saint-Germain. Selon nos informations Luis Campos souhaitait poursuivre avec lui, mais la pression du Qatar est devenue telle qu’une séparation a rapidement semblé inévitable. Cette décision n’a pas encore été officialisée, mais les spéculations fusent déjà sur le prochain club de Galtier...

La marche était peut-être trop haute. En réussite à Saint-Etienne ou encore au LOSC, la saison dernière Christophe Galtier a décidé de tenter le pari PSG, sans conteste le plus gros défi de sa carrière. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu et nous vous avons révélé sur le10sport.com que Luis Campos a décidé de s’en séparer.

Galtier a déjà la cote sur le marché

Après l’échec parisien, Galtier pourrait rapidement retrouver un club et de plus en plus de sources parlent d’un intérêt... de l’OM ! D’après les informations de RMC Sport , le coach du PSG serait un profil très apprécié par Pablo Longoria, qui doit très vite trouver un successeur à Igor Tudor. Ce n’est toutefois pas la seule piste, puisque le nom de Galtier a également été lié au Napoli récemment, où le président Aurelio De Laurentiis cherche un nouvel entraineur suite au départ surprenant de Luciano Spalletti.

Aucune rencontre récente avec le Napoli, mais...