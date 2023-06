Galtier : Son successeur va dicter un transfert du PSG

Thomas Bourseau

Remercié, mais pas encore officiellement, Christophe Galtier devrait voir son successeur dicter un dossier chaud du mercato du PSG. Le club souhaite se séparer de Renato Sanches, mais seul le remplaçant de Galtier pourra trancher selon la presse turque.

Christophe Galtier ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine et ce, bien qu’il ait un contrat courant jusqu’en juin 2024. C’est en effet l’information que vous a communiqué le10sport.com mardi dernier au terme d’une réunion entre Galtier et le conseiller football du PSG, Luis Campos. Le Portugais a annoncé au technicien français qu’il ne sera pas conservé et le flou demeure concernant l’identité de son successeur à la tête de l’effectif du Paris Saint-Germain.

Renato Sanches sur le départ ? Pas tant que le successeur de Galtier restera inconnu

D’ailleurs, à en croire Fanatik , l’absence d’entraîneur au PSG aurait des répercussions sur le dossier Renato Sanches dont le PSG veut se débarrasser comme le10sport.com vous l'a révélé. En effet, le milieu de terrain portugais ne semblerait pas contre l’idée d’aller voir ailleurs puisqu’il serait en quête d’un temps de jeu plus important que cette saison. Néanmoins, aucune décision ne sera prise pour la suite des opérations tant qu’un nouvel entraîneur ne sera pas nommé. Ce dernier devrait avoir le dernier mot pour l’opération Renato Sanches.

Désaccord pour le dossier Renato Sanches