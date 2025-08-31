Fin du mercato - OM : La bombe lâchée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur les traces d'Edon Zhegrova qui n'a plus qu'une année de contrat avec le LOSC, l'OM ne devrait finalement pas recruter l'attaquant kosovar dans cette dernière ligne droite du mercato. Samedi, interrogé en direct au micro de beiNSPORTS après le carton de son équipe à Lorient, le président lillois Olivier Létang a jeté un énorme froid sur la piste Zhegrova à l'OM.

Edon Zhegrova (26 ans) à l'OM, c'est définitivement terminé ? L'attaquant du LOSC avait pourtant trouvé un accord avec le club phocéen ces derniers jours, lui qui dispose d'un bon de sortie cet été étant donné qu'il n'a plus qu'une année de contrat avec les Dogues. Mais interrogé en direct sur beINSPORTS samedi après-midi après le large succès lillois à Lorient en championnat (7-1), Olivier Létang a indiqué noir sur blanc que Zhegrova n'irait pas à l'OM.

« Il n’ira pas à l’OM » « Je pense qu’il n’ira pas à l’OM. Pour un certain nombre de raisons. Est-ce qu’il sera Lillois ? Réponse mardi. Ce qu’il s’est passé doit rester entre Pablo Longoria et moi. Je l’ai contacté après avoir vu des informations dans la presse en lui disant "si vous êtes intéressé, venez maintenant parce qu’il y aura d’autres clubs après et des conditions". On n’a pas eu d’échange sur le sujet », a confié Létang, qui semble ainsi mettre un terme au feuilleton Zhegrova à l'OM.