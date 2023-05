Fiasco sur le mercato, il lâche ses vérités sur le PSG

Pierrick Levallet

Dans l'optique de se renforcer offensivement, surtout après le départ de Pablo Sarabia, le PSG avait quelques pistes en tête cet hiver. Le club de la capitale pensait notamment à Malcom, qui évolue au Zénith en Russie. Mais finalement, le transfert a été avorté. Et le Brésilien n'a pas manqué de s'expliquer sur cet échec sur le mercato.

Après un mercato estival plutôt décevant l’été dernier, Luis Campos espérait se rattraper cet hiver au PSG. Le conseiller football parisien explorait plusieurs pistes sur le marché des transferts, notamment en attaque après le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton. Néanmoins, personne n’a rejoint les rangs de Christophe Galtier.

Malcom était annoncé au PSG cet hiver

Pourtant, Luis Campos avait bien quelques joueurs sur sa liste. Malcom était notamment annoncé au PSG. Mais finalement, le transfert du Brésilien a été avorté. Le joueur de 26 ans a d’ailleurs confirmé qu’il y avait eu des discussions avec le club de la capitale.

«Mon futur, c’est le travail de mon agent»