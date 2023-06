Feu vert pour le PSG avec un joueur de Deschamps, Mbappé va jubiler

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato parisien continue. Après Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte, le PSG s'active sur d'autres dossiers d'importance, notamment celui du milieu de terrain. A la recherche de renforts pour densifier l'entrejeu, la formation aurait coché le nom de Youssouf Fofana, dont le départ a été acté par l'AS Monaco.

Le mercato du PSG a débuté sur les chapeaux de roues. La session de transferts n'a pas ouvert ses portes, mais trois dossiers auraient été bouclés. Les arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte auraient été actées, mais l'été est encore long et d'autres opérations sont attendues.

PSG : Transfert légendaire pour Mbappé, il balance en direct https://t.co/ph2p3Mx36r pic.twitter.com/ByoLe1nKhY — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

L'AS Monaco va laisser filer Fofana

Un autre milieu de terrain serait recherché et le nom de Youssouf Fofana aurait été coché. D'ailleurs, le départ du Monégasque ne fait plus aucun doute. A l'instar d'Axel Disasi, il quittera le Rocher dans les prochains jours comme l'affirme L'Equipe . Et le PSG serait une possibilité.

Fofana avait déclaré sa flamme au PSG