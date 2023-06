PSG : Il annonce du lourd pour oublier Galtier

Alexis Brunet

Christophe Galtier va probablement laisser sa place sur le banc du PSG la saison prochaine. Julian Nagelsmann est cité parmi les potentiels successeurs de l'ancien tacticien niçois. Kingsley Coman qui a évolué sous les ordres de l'Allemand estime que cela serait une très bonne idée pour Paris, tant il garde de bons souvenirs.

La saison vient de se finir pour le PSG, c'est l'heure du bilan. Luis Campos a commencé à mener des entretiens individuels avec plusieurs membres du projet parisien afin de connaître les motivations de chacun. Le conseiller sportif du club de la capitale a commencé par Christophe Galtier et cela s'est mal passé.

Nagelsmann favori pour l'après Galtier ?

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier est fatigué de cette saison et il ne devrait pas être le coach du PSG la saison prochaine. Son licenciement devrait être officialisé dans les prochaines heures. Julian Nagelsmann est pressenti pour remplacer le Français, c'est en tout cas ce qu'avance L'Équipe .

Kingsley Coman valide la piste Julian Nagelsmann