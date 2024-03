FC Nantes : Kombouaré annonce déjà la couleur pour son avenir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, le FC Nantes l’a emporté sur la pelouse de l’OGC Nice, la première victoire d’Antoine Kombouaré pour son retour sur le banc. Satisfait de la prestation de ses joueurs, l’entraîneur de 63 ans en a profité pour rappeler son objectif chez les Canaris, avec la volonté de s’imposer sur le long terme.

Antoine Kombouaré a réussi sa première ! Rappelé par le FC Nantes pour succéder à Jocelyn Gourvennec, le Kanac a bien démarré sa deuxième aventure sur le banc des Canaris en s’imposant sur la pelouse de l’OGC Nice (2-1). Une victoire qui permet au club de souffler au classement, désormais 14e de Ligue 1 à deux points du barragiste. L’objectif d’Antoine Kombouaré est clair, permettre au FC Nantes de rester dans l’élite avec la volonté de s’imposer sur la durée du côté de la Beaujoire.

« J'aime travailler sur le long terme aussi et je ne suis pas qu'un pompier de service »

« Si je suis l'homme de la situation ? Non, je viens parce que ça faisait dix mois que j'étais parti en vacances. L'idée de venir aider mon club à se maintenir en Ligue 1 m'a plu. J'aime travailler sur le long terme aussi et je ne suis pas qu'un pompier de service. Je viens faire mon travail pour gagner la possibilité de travailler sur le long terme », a prévenu Antoine Kombouaré en conférence de presse.

« Ce n'était pas gagné d’avance »