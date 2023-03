Fake News révélée au PSG, Zidane va adorer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le PSG ne traverse pas la meilleure passe de son histoire, l'avenir de Christophe Galtier a fait l'objet de nombreuses spéculations. Comme annoncé par le 10Sport.com, Christophe Galtier devrait conserver son poste la saison prochaine, mais certains profils auraient été visés en cas de départ. Zinédine Zidane serait bien dans le viseur du Qatar, au contraire de José Mourinho.

Christophe Galtier peut dormir tranquille. A moins d'une énorme surprise en championnat, l'entraîneur du PSG devrait conserver son poste la saison prochaine selon les informations exclusives du 10Sport.com. Ce qui n'empêche pas certains médias d'évoquer sa succession.

PSG : La presse allemande relance le feuilleton Zidane https://t.co/d2C8mGDenG pic.twitter.com/rxQtdEd43o — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

Mourinho au PSG, c'est du bidon

Récemment, le nom de José Mourinho a été évoqué avec insistance du côté du PSG. Ce lundi, Média Foot fait le point sur ce dossier. S'il est vrai que le Special One souhaite quitter l'AS Roma, il ne serait pas une piste sérieuse pour le PSG. Dès le mois de février, le 10Sport.com avait annoncé qu'il n'existait aucun contact entre le club parisien et Mourinho.

Zidane, le vieux rêve du Qatar

En réalité, le Qatar rêverait d'un autre nom : Zinédine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le champion du monde 1998 serait un grand objectif de l'émir du Qatar. Méfiance donc pour Christophe Galtier.