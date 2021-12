Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : West Ham part à l’attaque pour un buteur de Ligue 1 !

Publié le 10 décembre 2021 à 17h12 par Alexis Bernard

Selon nos informations, West Ham a lancé les opérations pour mettre la main sur un attaquant de Ligue 1 très prolifique : Mohamed Bayo (Clermont).

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Mohamed Bayo et Clermont ont bien trouvé un accord pour prolonger leur aventure ensemble. Le 1er octobre dernier, le club auvergnat a officialisé la signature de son attaquant vedette pour un bail courant jusqu’en juin 2024. Pour autant, les chances de voir Mohamed Bayo prendre le large restent très importantes. Si l’attaquant de 23 ans a accepté de prolonger, c’est en échange d’un bon de sortie. En clair, si Clermont reçoit une belle offre, Bayo partira. Et la « belle offre » pourrait venir plus tôt que prévu…

Clermont veut... 20 millions !

Selon nos informations, pas moins de trois clubs anglais sont bouillants à l’idée de récupérer Mohamed Bayo en janvier. Parmi ces clubs, on retrouve West Ham. Les Hammers ont déjà pris contact avec Clermont pour faire connaitre leurs intentions et également se renseigner sur les conditions d’un transfert. Selon nos sources, Clermont réclame 20 millions d’euros pour lâcher sa pépite. L’envie première des Clermontois n’est pas de vendre leur joueur cet hiver. Mais à 20 millions d’euros, comment dire non ? West Ham ne semble pas effrayé pas le prix. Mais Clermont pourrait tenter une autre condition à un transfert hivernal : en plus d’une transaction pour un transfert, les Auvergnats aimeraient ajouter un prêt de six mois dans le deal pour permettre à Mohamed Bayo de terminer la saison en France. Là encore, West Ham ne serait pas contre…