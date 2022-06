Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Strasbourg a dégainé pour Junior Sambia

Publié le 17 juin 2022 à 19h14 par Alexis Bernard

Libre de tout contrat, Junior Sambia vient de recevoir une proposition pour la saison prochaine. Selon nos informations, elle provient du Racing Club de Strasbourg. Reste à connaître la décision du joueur, très courtisé en ce mercato estival.

Après une aventure sous les couleurs de Montpellier, Junior Sambia se retrouve libre de tout contrat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le défenseur de 25 ans ne manque pas d'opportunité pour rebondir. Comme révélé par le10sport.com, Sambia est sur les tablettes de clubs anglais comme Crystal Palace. Mais l'écurie la plus active dans le dossier reste française : Strasbourg. Les Alsaciens ne lâchent pas l'ancien montpelliérain et leur intérêt a fini par se traduire en acte. D'après nos sources, Strasbourg vient de dégainer une offre très concrète à Junior Sambia. Reste à connaître la position du latéral droit, qui peut également être séduit par un challenge à l'étranger.