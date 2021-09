Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - Rothen : «Le PSG a manqué de classe avec Mbappé»

Publié le 14 septembre 2021 à 20h28 par Arthur Montagne

Alors que le feuilleton Mbappé a animé la fin de mercato, Jérôme Rothen livre son analyse de la situation de l'attaquant du PSG, pour le10sport.com.

La dernière semaine du mercato aura été particulièrement animée par l'avenir de Kylian Mbappé. Et pour cause, à un an de la fin de son contrat, l'attaquant du PSG voulait partir et a fait l'objet de trois offres du Real Madrid. Une première de 160M€, rapidement revue à 170M€ + 10M€ avant une ultime surenchère à 200M€. Mais à chaque fois, le club parisien s'est montré ferme, quitte à prendre le risque de voir son attaquant partir libre dans un an. Pour Jérôme Rothen, contacté par le10sport.com , le PSG aurait dû laisser filer Kylian Mbappé cet été. « C'est toujours compliqué quand t'es en dehors de tout ça. Mais je trouve que le PSG en serait sorti grandi en acceptant la demande de Kylian Mbappé. Cela faisait quatre ans qu'il donnait le max, il a voulu prendre une autre direction, puis il y a eu l'offre qui est arrivée. Même si elle est arrivée tardivement, tu pouvais anticiper, surtout quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain avec tes moyens. Mais bon après ils ont fait un autre choix, leur rêve était d'aligner trois stars devant avec Neymar, Messi et Mbappé », nous confie l'ancien numéro 25 du PSG qui estime que la direction parisienne, à commencer par Leonardo, n'a pas eu le comportement adéquat avec Kylian Mbappé.

«Leonardo n'a pas mis tout en œuvre pour que Kylian décide de continuer l'aventure»