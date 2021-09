Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après son arrivée à Paris, Messi cherche encore à régler un gros dossier !

Publié le 14 septembre 2021 à 19h30 par La rédaction

Alors que Lionel Messi est arrivé au PSG depuis un peu plus d’un mois, l’attaquant argentin et sa famille n’auraient pas encore trouvé de domicile dans la région parisienne.

C’est l’un des plus beaux coups de l’histoire du mercato qui a été frappé par le Paris Saint-Germain cet été. En effet, tandis que le FC Barcelone annonçait le départ de Lionel Messi faite d’être en mesure de le prolonger, le club parisien s’est activé pour enregistrer son arrivée. L’international argentin a ainsi paraphé un contrat de deux ans assorti d’une année supplémentaire en option. Mais pour l’heure, le nouveau numéro 30 du PSG n’est pas encore pleinement parisien. Et pour cause, lui et sa famille logent toujours à l’hôtel puisqu’ils n’ont toujours pas trouvé de domicile dans la capitale française et ses environs. Comme le10sport.com vous le révélait le 13 mai dernier, Lionel Messi cherche un domicile qu’il puisse être en mesure d’habiter tout de suite, et cette quête ne date donc pas d’hier. Mais plusieurs pistes se dégageraient déjà pour trouver la perle rare.

Un palais a été visité