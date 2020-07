Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Montpellier a dégainé pour Costil (Bordeaux) !

Publié le 29 juillet 2020 à 8h45 par La rédaction

En quête d’un gardien de but, Montpellier lorgne sur Benoît Costil, portier des Girondins de Bordeaux.

L’intérêt de Montpellier pour Benoît Costil n’est pas nouveau. Depuis plus d’un an, le gardien des Girondins de Bordeaux est sur les tablettes héraultaises. Et d’après Mohammed Toubache-Ter, informateur avisé du mercato sur le réseau social Twitter , le MHSC a pris des renseignements au début de l’été. Une information que le10sport.com est en mesure de confirmer, en allant plus loin puisque d’après nos sources, Montpellier a transmis une offre pour Benoît Costil Costil dans le flou.

Selon nos informations, Montpellier est passé à l’offensive auprès de Benoît Costil pour lui proposer de rejoindre le projet du MHSC. Et si l’international français (1 sélection) est tenté par la proposition, il reste néanmoins dans le flou. Fidèle à Paulo Sousa, Costil ne sait pas si son entraîneur restera en poste la saison prochaine. Comme révélé par le10sport.com, le technicien conditionne son départ à un « gros chèque ». Le paiement d’une forte indemnité, correspondant à l’intégralité de son contrat qui court jusqu’en 2022. Devant le refus de ses dirigeants, qui attendent sa démission, Paulo Sousa a fait demi-tour et repris le cours « normal » de son action au club, en dirigeant à nouveau les entraînements et préparant ainsi la saison à venir. Le tout, dans une instabilité évidente, qui perturbe naturellement les joueurs. Benoît Costil en fait partie. Pour l’heure, il choisit de suivre son coach mais reste attentif à son possible départ. Si Paulo Sousa venait à quitter ses fonctions, Montpellier deviendrait clairement une option pour la suite de sa carrière (33 ans).