Mercato - LOSC : L’ancien agent de Victor Osimhen livre les dessous de son choix !

Publié le 29 juillet 2020 à 7h30 par T.M.

Ancien agent de Victor Osimhen, Jean-Gérard Benoit Czajka a finalement été écarté par l’attaquant du LOSC il y a quelques jours, en pleines négociations pourtant avec Naples. A propos de ce transfert annoncé vers le San Paolo, l’ex-conseiller du Nigérian a livré les coulisses.

Pour le moment, rien ne serait encore officiel, mais cela serait comme si. Entre le LOSC, Naples et Victor Osimhen, tout serait quasiment réglé pour le transfert colossal du Nigérian. « Le joueur a fait son choix, Naples. C'est avancé, il manque des détails. Ce sera annoncé le moment venu. Comme ce n'est pas encore officiel, on continue d'avoir d'autres offres. Je veux conserver de bonnes relations avec ces clubs aussi. Alors je gère leurs attentes », a dernièrement expliqué Gérard Lopez, président du LOSC. C’est d’ailleurs Jean-Gérard Benoit Czajka, qui gérait les intérêts de Victor Osimhen, qui a commencé à négocier avec Naples avant de finalement être écarté ces derniers jours. Et pour France Football , il en a dit plus sur les dessous de ce transfert de l’attaquant du LOSC vers Naples.

« Victor ne voulait pas aller en Italie »