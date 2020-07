Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour la succession de Meunier, Leonardo peut compter sur lui !

Publié le 29 juillet 2020 à 6h15 par Th.B.

N’ayant pas été conservé par Everton, Djibril Sidibé aurait proposé ses services à Leonardo, le directeur sportif du PSG étant à la recherche d’un nouveau latéral droit pour le club de la capitale.

Champion de France avec l’AS Monaco en 2017 et du monde avec l’Équipe de France en 2018, Djibril Sidibé a connu quelques moments de moins bien avec l’ASM la saison passée. Ce qui a débouché sur un prêt à Everton où il se sentait bien comme il l’assurait à RMC Sport en mars dernier. Néanmoins, les Toffees n’ont pas conservé le latéral droit et ont acté son retour à Monaco lundi. Cependant, le clan Sidibé aurait un tout autre plan pour la suite.

Après Everton, le PSG pour Sidibé ?