Entre l’OM et le PSG, Zidane a tranché

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Zinédine Zidane préparerait son retour sur le devant de la scène, deux équipes françaises se seraient positionnées pour l'accueillir. A en croire la presse espagnole, le PSG ferait partie des options crédibles pour le technicien tricolore, également dans le viseur de l'OM, le club de sa ville natale. Et entre les deux formations, il aurait une préférence.

Le retour de Zinédine Zidane se prépare. A en croire les informations de Marca, le technicien pourrait reprendre du service prochainement et diverses options sont explorées pour son avenir. Comme annoncé par le 10Sport.com, le coach n'apparaît pas comme une priorité pour le Real Madrid. Par contre, la Juventus serait en embuscade, tout comme le PSG. Mais le média espagnol évoque, aussi, l'hypothèse d'une arrivée à Marseille. L'OM serait une piste sérieuse pour Zidane. Et entre les deux clubs français, le champion du monde 1998 aurait une préférence.

Zidane prépare son retour, le feuilleton est totalement relancé https://t.co/KWX8HTP5HH pic.twitter.com/g80FnKiRMu — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

L'un de ses proches avait vendu la mèche

Comme indiqué par Lionel Charbonnier, Zidane a besoin de s'investir dans un club auquel il est attaché. « (Zinedine) Zidane est à un tournant. Ça fait un an et demi qu'il n’entraîne pas. Il voulait l'équipe de France. Il sort du Real et maintenant, il est obligé de prendre une équipe extraordinaire (…) Zizou m'a toujours dit que pour entraîner, il faut aussi avoir des attaches personnelles. Il m'avait dit ça par rapport au PSG. Il n'y a pas 50 clubs. Il va aller à la Juve, ou prendre une sélection nationale » avait déclaré son ancien coéquipier au micro de RMC .

« Demain s’il y a un repreneur avec un vrai budget, il ira à l’OM »