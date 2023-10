Enorme coup de pression pour la nouvelle piste du PSG ?

Axel Cornic

L’avenir de Victor Osimhen, suivi notamment par le Paris Saint-Germain, pourrait bien se décider dans les prochaines semaines. Son club du Napoli souhaite le prolonger le plus vite possible, mais les négociations ne semblent pas du tout sereines, avec des grosses tensions qui auraient fait surface depuis la fin du dernier mercato estival.

Après son passage au LOSC lors de la saison 2019/2020, Victor Osimhen pourrait faire son retour en Ligue 1. C’était en tout cas le souhaite de Luis Campos cette saison, puisque nous vous avons expliqué sur le10sport.com comment le PSG l’a raté lors du dernier mercato.

Un transfert record ou rien pour le Napoli ?

Les Parisiens se sont toutefois cassé les dents sur l’inflexibilité du Napoli, qui n’a jamais accepté de négocier en dessous de 200M€. Un montant extrêmement important que le président Aurelio De Laurentiis a souvent mis en avant ces derniers mois pour évoquer le possible transfert d’Osimhen. « Le seul club qui peut se permettre Osimhen est le Paris Saint-Germain. Donc, si Nasser Al-Khelaïfi veut me faire une offre de 200M€, nous l'attendons » avait notamment lancé le président napolitain.

Osimhen réclame un salaire à la hauteur de son statut