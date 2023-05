Ejecté par le Qatar, il recale le PSG pour ce transfert

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le Bayern, Lucas Hernandez serait dans le collimateur du PSG. D'ailleurs, le club de la capitale aurait d'ores et déjà trouvé un accord de principe avec l'international français. Mais comme l'a affirmé Thomas Tuchel - le coach du Bayern - il ne compte pas se séparer de Lucas Hernandez cet été.

Désireux de renforcer sa défense, le PSG aurait coché le nom de Lucas Hernandez. Selon les dernières informations de Foot Mercato , confirmées par Sport 1 , le club de la capitale aurait déjà lancé les hostilités pour boucler la signature du numéro 21 du Bayern. Et les mouvements du PSG auraient porté leurs fruits.

Un accord de principe entre Lucas Hernandez et le PSG

D'après les informations de L'Equipe , Luis Campos aurait trouvé un accord de principe avec l'entourage de Lucas Hernandez. Toutefois, le Bayern ne compte en aucun cas lâcher son défenseur de 27 ans, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024.

«Lucas joue un grand rôle dans mes projets»