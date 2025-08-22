Deschamps : La signature au PSG qui va lui provoquer «un bon mal de tête» !

A 23 ans, Lucas Chevalier est désormais un joueur du PSG. Arrivé en provenance du LOSC, le Français change donc de statut et l'exposition sera encore plus grande. De quoi lui permettre de devenir international français ? Avec la Coupe du monde 2026 en ligne de mire, Chevalier pourrait être un sacré casse-tête pour Didier Deschamps.
Aujourd'hui, le gardien numéro 1 en équipe de France se nomme Mike Maignan. Le portier du Milan AC a donc la confiance de Didier Deschamps, mais à quelques mois de la Coupe du monde 2026, les cartes pourraient bien être redistribuées. Et c'est Lucas Chevalier qui pourrait tout chambouler. Désormais au PSG, le portier de 23 ans pourrait être la surprise du Mondial selon Jérôme Alonzo.
« C’est l’avenir des Bleus »
En signant au PSG, Lucas Chevalier va-t-il s'ouvrir les portes de l'équipe de France et du statut de gardien numéro 1 ? Pour Le Figaro, Jérôme Alonzo a confié : « C’est l’avenir des Bleus. Il existe un scénario dans lequel il passe devant Mike Maignan d’ici au Mondial 2026 ».
« Si Maignan ne fait pas une bonne saison, s’il fait des erreurs, s’il a des blessures... »
« Le pire ennemi de Mike, c’est son physique. Au point de vue gardien, il est encore un peu au-dessus. Mais s’il ne fait pas une bonne saison, s’il fait des erreurs, s’il a des blessures… Si les dynamiques sont les mêmes, Didier aura un bon mal de tête », a poursuivi l'ancien du PSG. A voir ce que Didier Deschamps décidera...