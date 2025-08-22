Deschamps : La signature au PSG qui va lui provoquer «un bon mal de tête» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 23 ans, Lucas Chevalier est désormais un joueur du PSG. Arrivé en provenance du LOSC, le Français change donc de statut et l'exposition sera encore plus grande. De quoi lui permettre de devenir international français ? Avec la Coupe du monde 2026 en ligne de mire, Chevalier pourrait être un sacré casse-tête pour Didier Deschamps.

Aujourd'hui, le gardien numéro 1 en équipe de France se nomme Mike Maignan. Le portier du Milan AC a donc la confiance de Didier Deschamps, mais à quelques mois de la Coupe du monde 2026, les cartes pourraient bien être redistribuées. Et c'est Lucas Chevalier qui pourrait tout chambouler. Désormais au PSG, le portier de 23 ans pourrait être la surprise du Mondial selon Jérôme Alonzo.

« C’est l’avenir des Bleus » En signant au PSG, Lucas Chevalier va-t-il s'ouvrir les portes de l'équipe de France et du statut de gardien numéro 1 ? Pour Le Figaro, Jérôme Alonzo a confié : « C’est l’avenir des Bleus. Il existe un scénario dans lequel il passe devant Mike Maignan d’ici au Mondial 2026 ».