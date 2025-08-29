Des offres de «rêve» refusées pour signer au PSG : Il balance tout sur son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Formé au Havre, club dont il est aujourd'hui entraîneur, Didier Digard avait ensuite poursuivi sa carrière de joueur sous le maillot du PSG. C'est en 2007 que l'ancien milieu de terrain avait rejoint le club de la capitale. Pourtant d'autres options s'offraient à lui à l'époque, et pas des moindres. Ayant finalement privilégié le PSG que des offres XXL, Digard s'est expliqué.

Passé du Havre au PSG, Didier Digard avait décidé en 2007 de rejoindre le club de la capitale. Mais voilà que ça aurait pu se passer complètement différemment pour celui qui n'est finalement resté qu'une saison à Paris. En effet, à défaut de rejoindre le PSG, Digard aurait pu filer en Angleterre puisque de prestigieux prétendants étaient alors à ses trousses.

« L'un des étés où j’ai eu le plus d’opportunités, le plus de propositions » Pour les médias du Havre, Didier Digard est revenu sur sa décision de snober ces gros clubs anglais pour signer au PSG. C'est ainsi qu'il a expliqué concernant son choix : « C’est certainement l’un des étés où j’ai eu le plus d’opportunités, le plus de propositions. Je pense que, même si c’est un très bon choix pour moi, avant tout, je choisis la facilité. A cette époque, des équipes jouant la coupe d’Europe me font des propositions, aussi des équipes anglaises, le rêve de tout le monde. On est sur un Paris avec ce côté historique, mais on n’est pas sur les grandes années de Paris. Même si, chaque année à Paris, tu te dis que cette année sera la bonne ».