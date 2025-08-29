Des offres de «rêve» refusées pour signer au PSG : Il balance tout sur son transfert !

Formé au Havre, club dont il est aujourd'hui entraîneur, Didier Digard avait ensuite poursuivi sa carrière de joueur sous le maillot du PSG. C'est en 2007 que l'ancien milieu de terrain avait rejoint le club de la capitale. Pourtant d'autres options s'offraient à lui à l'époque, et pas des moindres. Ayant finalement privilégié le PSG que des offres XXL, Digard s'est expliqué.
Passé du Havre au PSG, Didier Digard avait décidé en 2007 de rejoindre le club de la capitale. Mais voilà que ça aurait pu se passer complètement différemment pour celui qui n'est finalement resté qu'une saison à Paris. En effet, à défaut de rejoindre le PSG, Digard aurait pu filer en Angleterre puisque de prestigieux prétendants étaient alors à ses trousses.
« L'un des étés où j’ai eu le plus d’opportunités, le plus de propositions »
Pour les médias du Havre, Didier Digard est revenu sur sa décision de snober ces gros clubs anglais pour signer au PSG. C'est ainsi qu'il a expliqué concernant son choix : « C’est certainement l’un des étés où j’ai eu le plus d’opportunités, le plus de propositions. Je pense que, même si c’est un très bon choix pour moi, avant tout, je choisis la facilité. A cette époque, des équipes jouant la coupe d’Europe me font des propositions, aussi des équipes anglaises, le rêve de tout le monde. On est sur un Paris avec ce côté historique, mais on n’est pas sur les grandes années de Paris. Même si, chaque année à Paris, tu te dis que cette année sera la bonne ».
« C’était un choix facile, au final ! »
« Bien évidemment, il y a ce côté sportif, mais je pense que je n’ai pas réellement tout pesé pour faire un choix et que je me suis surtout dit qu’en fait, oui, je me rapprochais de la maison. Je n’étais pas loin du Havre, aussi, je pense que je venais une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines ! Je continuais à venir aux matches ici, et j’ai eu du mal à couper. C’était dur, ça faisait neuf ans que j’étais ici ! Tout s’était passé ici, je n’avais connu que ça. Je gardais donc tous mes potes, tous mes repères, j’étais à la fois proche de chez mes parents, proche d’ici. C’était un choix facile, au final ! », a ensuite raconté Didier Digard.