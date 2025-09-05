Départ du PSG : Les galères de Kylian Mbappé confirmées !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a un an, Kylian Mbappé quittait le PSG pour réaliser son rêve et rejoindre le Real Madrid. Mais voilà qu’après des derniers mois compliqués à Paris, le Français a eu du mal pour ses débuts chez les Merengue. Des difficultés dont Didier Deschamps a pu se rendre compte avec l’équipe de France et le sélectionneur a confirmé les galères de Mbappé.

La première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid a été réussie. Cependant, le Français avait connu des premiers mois compliqués. Il faut dire qu’il venait de vivre une période compliquée avec le PSG. Aussi fort soit-il, Mbappé a galéré et Didier Deschamps l’a confirmé…

« Il est très solide, psychologiquement et humainement » Interrogé par Franceinfo, Didier Deschamps est revenu sur les problèmes de Kylian Mbappé à son arrivée au Real Madrid. Le sélectionneur de l’équipe de France a ainsi expliqué : « Kylian, sur le terrain, on sait ce qu'il est capable de faire. Il est très solide, psychologiquement et humainement. Mais tout cumulé, l'arrivée au Real Madrid après les six derniers mois au PSG qui ont été très compliqués ».