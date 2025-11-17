Départ du PSG : Kylian Mbappé a vécu un enfer !

En choisissant de quitter libre le PSG, Kylian Mbappé a déclenché la colère de Nasser Al-Khelaïfi. Une véritable guerre a alors débuté entre les deux parties. Si le capitaine de l’équipe de France a obtenu ce qu’il voulait, ça n’a pas été sans conséquence pour lui. En effet, les derniers mois de Mbappé à Paris ont été un véritable calvaire comme l’ont expliqué ces avocates.
En prolongeant avec le PSG en 2022, Kylian Mbappé avait paraphé un contrat allant jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option. Le fait est qu’en 2023, le Français a averti sa direction qu’il n’allait pas activer cette activité. Le début de la guerre avec Nasser Al-Khelaïfi pour qui il était inconcevable que Mbappé parte libre. C’est alors que le désormais joueur du Real Madrid a été écarté du groupe parisien avant ensuite d’être réintégré, mais tout au long de la saison, Kylian Mbappé aurait vécu un véritable harcèlement moral très difficile à vivre.
« Un dossier qui l'a énormément affecté pendant une grosse année »
Alors que le PSG et Kylian Mbappé s’affrontent aujourd’hui devant les prud'hommes, les avocates du Français sont revenues sur le calvaire vécu avant de quitter le club de la capitale. Pour L’Equipe, Delphine Verheyden a fait savoir : « C'est un dossier qui l'a énormément affecté pendant une grosse année. Même lorsqu'il a rejoint le club du Real Madrid, il a encore été affecté très longtemps. Après, je crois qu'aujourd'hui, il a confiance dans la justice de son pays. Il attend la décision sereinement ».
« Une souffrance »
De son côté, Frédérique Cassereau a elle expliqué concernant Kylian Mbappé : « Tout ce qui a été dit sur le harcèlement moral correspond vraiment à une souffrance du joueur. Et tout ce qui a été dit sur ses capacités athlétiques aussi. Évidemment qu'elles ont été altérées après avoir subi la pression qu'il a subie ».