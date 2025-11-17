Départ du PSG : Kylian Mbappé a vécu un enfer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En choisissant de quitter libre le PSG, Kylian Mbappé a déclenché la colère de Nasser Al-Khelaïfi. Une véritable guerre a alors débuté entre les deux parties. Si le capitaine de l’équipe de France a obtenu ce qu’il voulait, ça n’a pas été sans conséquence pour lui. En effet, les derniers mois de Mbappé à Paris ont été un véritable calvaire comme l’ont expliqué ces avocates.

En prolongeant avec le PSG en 2022, Kylian Mbappé avait paraphé un contrat allant jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option. Le fait est qu’en 2023, le Français a averti sa direction qu’il n’allait pas activer cette activité. Le début de la guerre avec Nasser Al-Khelaïfi pour qui il était inconcevable que Mbappé parte libre. C’est alors que le désormais joueur du Real Madrid a été écarté du groupe parisien avant ensuite d’être réintégré, mais tout au long de la saison, Kylian Mbappé aurait vécu un véritable harcèlement moral très difficile à vivre.

« Un dossier qui l'a énormément affecté pendant une grosse année » Alors que le PSG et Kylian Mbappé s’affrontent aujourd’hui devant les prud'hommes, les avocates du Français sont revenues sur le calvaire vécu avant de quitter le club de la capitale. Pour L’Equipe, Delphine Verheyden a fait savoir : « C'est un dossier qui l'a énormément affecté pendant une grosse année. Même lorsqu'il a rejoint le club du Real Madrid, il a encore été affecté très longtemps. Après, je crois qu'aujourd'hui, il a confiance dans la justice de son pays. Il attend la décision sereinement ».