Départ de Mbappé : Cette légende annonce du lourd pour le PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait partir librement et gratuitement cet été. Depuis cette annonce, Luis Enrique ne considère plus son numéro 7 comme un intouchable, ayant drastiquement diminué son temps de jeu. Selon Andres Iniesta, légende du FC Barcelone, le coach du PSG est l'homme qu'il faut pour gérer le cas Kylian Mbappé.

Après sept saisons de règne au PSG, Kylian Mbappé a lâché une bombe à Nasser Al-Khelaïfi. En effet, le numéro 7 parisien a annoncé à son président qu'il allait prendre le large à la fin de son contrat le 30 juin.

Mbappé - PSG : Le Qatar a confié une mission à Luis Enrique https://t.co/TX62FsM0F9 pic.twitter.com/hgqMPM1F6R — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

Mbappé n'est plus intouchable au PSG

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a le choix entre le Real Madrid, Manchester United et Liverpool, qui ont tous les trois formulé une offre au joueur. Et, pour le moment, c'est le club merengue qui est en pole position sur ce dossier. De son côté, le PSG a déjà tourné la page Kylian Mbappé.

«Luis Enrique est la bonne personne pour gérer le départ de Mbappé»