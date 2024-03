Mercato : Le PSG va briser les rêves de Mbappé ?

Pierrick Levallet

Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé ne sera plus au PSG la saison prochaine. L’international français, dont le contrat expire en juin prochain, ne compte pas prolonger et aurait même annoncé sa décision aux dirigeants parisiens. Depuis, Luis Enrique ne le considère plus comme intouchable et n’hésite plus à l’envoyer sur le banc. Cela pourrait d’ailleurs plomber la fin de saison de la star de 25 ans.

Les rêves de Mbappé plombés par Luis Enrique ?

Comme le rapporte Le Parisien , Kylian Mbappé souhaitait terminer son aventure au PSG en apothéose. L’international français voulait boucler sa dernière saison dans la capitale sous une pluie de records. Toutefois, la gestion actuelle mise en place par Luis Enrique devrait mettre un coup de frein à ses ambitions.

Le Soulier d'Or va lui échapper ?

Si la situation ne change pas, Kylian Mbappé pourrait en effet se faire rattraper au classement des buteurs en Ligue 1. Il devrait également être difficile pour lui de battre son record de buts sur une saison au PSG (42 en 2020-2021). Enfin, il pourrait bien voir Harry Kane le distancer pour le Soulier d’Or, le buteur du Bayern Munich le devançant de deux petites longueurs actuellement (36 contre 34). Le PSG pourrait bien briser ses rêves d’une fin de saison grandiose. À suivre...