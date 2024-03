Mercato : Le PSG prépare un transfert surprise

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG va laisser filer plusieurs joueurs en fin de contrat, à l'image de Kylian Mbappé évidemment, mais également de Keylor Navas. Et le club de la capitale prépare déjà la succession de son gardien de but en scrutant le marché malgré la présence d'Arnau Tenas dans l'effectif.

Le prochain mercato du PSG s'annonce une nouvelle fois très animé. Et pour cause, plusieurs joueurs sont en fin de contrat à l'image de Kylian Mbappé qui va quitter le club, mais également de Keylor Navas, dont le contrat ne devrait pas prolongé à l'issue de la saison.

Luis Enrique - PSG : La presse espagnole lâche une bombe ! https://t.co/xmFfxwVe04 pic.twitter.com/DZgaTH095z — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

Navas va quitter le PSG

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , Keylor Navas ne sera pas pas conservé par le PSG à l'issue de son contrat. Recruté en 2019 en provenance du Real Madrid, le Costaricien a perdu sa place de titulaire depuis l'arrivée de Gianluigi Donnarumma en 2021. Malgré sa prolongation, le Costaricien partira en fin de saison.

Le PSG cherche déjà un nouveau portier