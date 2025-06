Départ de l’OM : La fuite dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Luis Henrique ne devrait pas faire de vieux os à l’OM. Son départ est plus qu’une simple spéculation puisque Pablo Longoria a lui-même confirmé le projet de vente de l’attaquant brésilien en conférence de presse. Annoncé à l’Inter, Henrique verrait le départ de Simone Inzaghi ralentir le dossier. Mais l’identité du successeur de l’entraîneur transalpin pourrait être connue et relancerait ainsi le feuilleton Luis Henrique.

Moins d’un an après sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2028, Luis Henrique semble déjà être sur le point de quitter la cité phocéenne. Et ce n’est pas son président à l’OM en la personne de Pablo Longoria qui affirmera le contraire. En atteste sa déclaration en mai dernier après que le rideau soit tombé sur la Ligue 1. « Des discussions avec l’Inter Milan ? Pas seulement avec ce club. il y a des discussions avec différents clubs. Notre objectif c’est de vendre Luis Henrique avant le 30 juin pour des questions de bilan et de respect avec notre propriétaire ».

Simone Inzaghi s’en va, son remplaçant à l’Inter déterminant pour le transfert de Luis Henrique L’Inter tiendrait la corde pour Luis Henrique alors qu’un transfert se trouvant dans la région de 25M€ est évoqué dans la presse. Toutefois, le dossier Henrique semble avoir pris un sacré coup après le départ de Simone Inzaghi. La Minute OM a confié sur son compte X ce mercredi que le technicien italien qui était jusqu’à mardi en poste sur le banc de l’Inter l’appréciait, mais que le transfert de l’ailier de l’OM allait à présent être dicté par son successeur.