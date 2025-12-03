Départ de De Zerbi : La grande annonce de l'OM pour son avenir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé à l'OM en 2024, Roberto De Zerbi a signé un contrat jusqu'en 2027 avec le club phocéen. Mais voilà que depuis qu'il a rejoint Marseille, l'Italien a souvent remis en question son avenir publiquement. Tout pourrait donc être possible avec De Zerbi, un entraîneur que Medhi Benatia veut voir à l'OM le plus longtemps possible.

Prêt à partir après une défaite face à Auxerre, courtisé par le Milan AC cet été, Roberto De Zerbi est finalement reparti pour une deuxième saison comme entraîneur de l'OM. Le voilà donc aujourd'hui sur le banc olympien, mais jusqu'à quand va-t-il le rester ? De Zerbi est sous contrat jusqu'en 2027 à Marseille et ça pourrait bien évidemment aller au-delà...

« J'espère qu'il va rester le plus longtemps possible » Invité ce mardi soir de l'After Foot, Medhi Benatia s'est prononcé sur l'avenir de Roberto De Zerbi. C'est alors que le directeur du football de l'OM a fait savoir à propos de l'entraîneur italien : « Le coach a déjà fait une très belle carrière, il va continuer, il ne m'a pas attendu pour faire de grandes choses. Quoi qu'il arrive, j'espère qu'il va rester le plus longtemps possible mais non, je ne suis pas lié à lui ».