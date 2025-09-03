Départ d’Adrien Rabiot : La grosse frayeur qui a fait trembler l’OM, le pire était redouté !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il aura donc fallu attendre le dernier jour du mercato estival pour assister au départ d’Adrien Rabiot de l’OM. Placé sur la liste des transferts suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe, le Français a rejoint le Milan AC. Alors qu’il est question d’un montant de 10M€ pour le transfert de Rabiot, voilà que ça aurait pu être pire pour Marseille. Explications.

Entre l’OM et Adrien Rabiot, c’est terminé. Ce lundi soir, date du dernier jour du mercato, le transfert de l’international français a été officialisé. Ayant décidé de se séparer de son milieu de terrain après ce qui est arrivé dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, l’OM est donc parvenu à un accord à 10M€ avec le Milan AC.

« A un moment donné, au club, on a pensé à ça » Le fait est qu’à l’OM, on aurait craint le pire concernant ce transfert d’Adrien Rabiot. De quoi avait-on alors peur ? Sur Youtube, Romain Molina a expliqué : « A Marseille, ils ont eu peur d’une chose. Ils se sont dit attention à l’amendement Lassana Diarra. Est-ce que les Rabiot ne vont pas venir racheter les mois de contrat avec un chèque pour ensuite signer libre ? Ils auraient pu. Et là, Marseille se retrouve avec 0€. A un moment donné, au club, on a pensé à ça ».