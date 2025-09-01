Dembélé écarté : Un transfert surprise au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant combien de temps Ousmane Dembélé sera-t-il absent ? A la 70ème minute de la rencontre opposant le Toulouse FC au PSG samedi dernier, le champion d'Europe a pris le chemin des vestiaires en raison d'une gêne musculaire. Une blessure assez «importante» selon la lecture de la situation de Luis Enrique. Une surprise de dernière minute sur le mercato ? Walid Acherchour a annoncé la couleur.

Samedi soir, le PSG se déplaçait au Stadium de Toulouse dans le cadre de la 3ème journée de Ligue 1. Moment choisi par Ousmane Dembélé afin de débloquer son compteur buts cette saison dans l'élite du championnat de France. Auteur d'un doublé sur penalty lors de la spectaculaire victoire du Paris Saint-Germain contre les locaux (6-3), Dembélé est cependant sorti sur blessure à la 70ème minute.

Luis Enrique inquiet pour la blessure d'Ousmane Dembélé : «Ça semble important» Une sortie qui n'était pas vraiment précautionneuse au vu de la situation d'après Luis Enrique. « Comment va Dembélé ? Je ne sais pas, il faudra voir avec le docteur. Ça semble important, mais c’est toujours difficile de savoir. C’est important pour nous de savoir qu’il est bien ». a confié l'entraîneur du PSG pendant son point presse à la suite de la victoire de son vestiaire à Toulouse et dans des propos relayés par Paris-Fans.