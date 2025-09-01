Dembélé écarté : Un transfert surprise au PSG ?

Pendant combien de temps Ousmane Dembélé sera-t-il absent ? A la 70ème minute de la rencontre opposant le Toulouse FC au PSG samedi dernier, le champion d'Europe a pris le chemin des vestiaires en raison d'une gêne musculaire. Une blessure assez «importante» selon la lecture de la situation de Luis Enrique. Une surprise de dernière minute sur le mercato ? Walid Acherchour a annoncé la couleur.
Samedi soir, le PSG se déplaçait au Stadium de Toulouse dans le cadre de la 3ème journée de Ligue 1. Moment choisi par Ousmane Dembélé afin de débloquer son compteur buts cette saison dans l'élite du championnat de France. Auteur d'un doublé sur penalty lors de la spectaculaire victoire du Paris Saint-Germain contre les locaux (6-3), Dembélé est cependant sorti sur blessure à la 70ème minute.
Luis Enrique inquiet pour la blessure d'Ousmane Dembélé : «Ça semble important»
Une sortie qui n'était pas vraiment précautionneuse au vu de la situation d'après Luis Enrique. « Comment va Dembélé ? Je ne sais pas, il faudra voir avec le docteur. Ça semble important, mais c’est toujours difficile de savoir. C’est important pour nous de savoir qu’il est bien ». a confié l'entraîneur du PSG pendant son point presse à la suite de la victoire de son vestiaire à Toulouse et dans des propos relayés par Paris-Fans.
«On a bien compris que le PSG n'allait pas recruter offensivement»
Est-ce le moment pour le comité de direction du PSG de se lancer sur les traces d'un attaquant avant que le marché des transferts ne ferme ses portes ce lundi 1er septembre au soir ? Pas vraiment selon Walid Acherchour, consultant pour RMC présent sur le plateau de l'After Foot samedi soir. « Une recrue offensive au PSG après la blessure de Dembélé ? Il reste 2 jours de mercato et on a bien compris que le PSG n'allait pas recruter offensivement. Il va faire la place aux jeunes pour challenger le quatuor offensif. Mais quand tu vois aujourd'hui ce qui va attendre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions et en Ligue 1, on aussi parlé des sélections nationales, si tu perds un ou deux éléments très importants, ça risque d'être compliqué. Une équipe du PSG sans Dembélé ou Kvara qui joue tous les trois jours, c'est vrai que c'est une question qui peut se poser ».