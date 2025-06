De Zerbi - OM : Catastrophe annoncée en direct !

L’avenir de Roberto De Zerbi fait une nouvelle fois parler, alors même qu’il a annoncé récemment être heureux à l’Olympique de Marseille. La presse italienne assure qu’il est l’une des pistes préférées de l’Inter pour remplacer Simone Inzaghi, avec d’ailleurs une clause à 6M€ qui peut lui permettre de se libérer d’un contrat qui va jusqu’en juin 2027.

La saison prochaine, l’OM fêtera son retour en Ligue des Champions. Mais Roberto De Zerbi sera-t-il toujours là ? Car après avoir été lié à l’AS Roma, à l’Atalanta ou encore à l’AC Milan et à la Juventus, l’Italien ferait partie des options sérieuses de l’Inter pour remplacer Simone Inzaghi, dont le départ a d’ores et déjà été annoncé.