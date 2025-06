De Zerbi : L’annonce qui va faire trembler l’OM !

Après une première saison couronnée d’une qualification en Ligue des Champions, Roberto De Zerbi et l’Olympique de Marseille ont annoncé vouloir poursuivre ensemble. Pourtant, les spéculations autour de l’avenir de l’Italien ne manquent pas, notamment avec l’Inter qui chercherait un nouvel entraineur après le départ de Simone Inzaghi.

L’Inter penserait à De Zerbi

Seulement quelques jours après la large défaite contre le PSG (5-0), l’Inter a en effet dit adieu à son entraineur Simone Inzaghi, qui a dans la foulé signé pour le club saoudien d’Al Hilal. Avec le Mondial des clubs qui approche, il est vital de trouver un nouveau coach le plus vite possible et le nom de Roberto De Zerbi a été évoqué parmi les profils appréciés.