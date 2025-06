Transfert d'Ousmane Dembélé : La grande erreur à l'étranger !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2023, Ousmane Dembélé quittait le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Aujourd'hui au sommet de son art, le Français a trouvé la réussite qu'il n'a pas eu en Catalogne. Il faut dire qu'en Espagne, Dembélé n'était pas dans les meilleures conditions. Et le Barça a fait certaines erreurs à ce propos.

Ousmane Dembélé aura donc passé 6 saisons au FC Barcelone. Et en Catalogne, le Français n'a clairement pas été en réussite, contrairement à ce qui se passe depuis qu'il est au PSG. Lâché par les blessures, le numéro 10 parisien peut enfin montrer toute l'étendue de son talent et c'est ainsi que Dembélé vient de remporter la Ligue des Champions et apparait aujourd'hui comme le favori pour le Ballon d'Or.