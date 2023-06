Coup de tonnerre au PSG, un sale coup est préparé par Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Déjà focalisé sur son mercato estival, le PSG est tombé de haut. Lundi soir, Kylian Mbappé a fait savoir qu’il n’activerait pas la clause de son contrat le liant à Paris jusqu’en 2025. Même si tout le monde est étonné en interne, son avenir n’est pas encore bouclé.

« J'ai dit que je jouerai au Paris Saint-Germain l'année prochaine. J'ai encore un an de contrat et je veux l'honorer ». Lorsque Kylian Mbappé a lâché cette déclaration aux trophées UNFP en mai dernier, le PSG pensait s’offrir un été tranquille. Enfin ! Mais c’est tout le contraire qui va se produire. Lundi soir, Mbappé a envoyé une lettre à la direction parisienne pour faire savoir qu’il n’activerait pas l’option dans son contrat lui permettant de rester jusqu’en 2025.

Stupeur au sein du club

D’après les informations du journal Le Parisien, le PSG est très étonné de l’envoi de cette lettre. Certains y voient même une sorte de moyen de pression médiatique. Pourtant, au sein du club, les récentes discussions étaient jugées comme positives, à tel point que le PSG et le clan Mbappé planchaient déjà sur des pourparlers plus poussés avec des investissements sur le long terme. Mais la donne a changé car si le PSG ne le vend pas cet été, il sera libre dans un an.

Mbappé : Séisme au PSG, la presse espagnole lâche une bombe https://t.co/iVy2c4I0Uz pic.twitter.com/qqPYdjTr2z — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

Un avenir déjà entériné ? Pas vraiment