Mercato : Le PSG fixe un prix colossal pour Mbappé !

Thibault Morlain

Chaque été, on annonce le possible transfert de Kylian Mbappé. Si jusqu'à présent l'international français était resté au PSG, cette fois, cela pourrait bien être différent. En effet, la bombe a été lâchée ces dernières heures, Mbappé aurait été placé sur le marché des transferts. Mais pour s'offrir le crack de Bondy, il faudra sortir le chéquier.

Kylian Mbappé ayant annoncé au PSG qu'il ne prolongera pas jusqu'en 2025, il aurait alors été décidé à Paris de le vendre cet été afin qu'il ne parte pas libre en 2024. Le feuilleton repart donc pour un tour et on s'attend donc maintenant à un transfert de Mbappé dans les semaines à venir. La question est de savoir vers où et surtout à quel prix...

Mbappé : Séisme au PSG, la presse espagnole lâche une bombe https://t.co/iVy2c4I0Uz pic.twitter.com/qqPYdjTr2z — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

Un transfert record pour Mbappé ?

Bien qu'il ne reste plus qu'un an de contrat à Kylian Mbappé, le PSG n'entendrait pas brader son joueur. Ainsi, il faudra arriver avec du lourd pour espérer un transfert. Le New York Times annonce ainsi une possible opération à hauteur de 185M€. Mais les prix pourraient encore grimper et le média américain n'écarte pas la possibilité que Mbappé devienne le joueur le plus cher de l'histoire, battant ainsi le record de Neymar à 222M€.

Quelle destination après le PSG ?

Maintenant, qui pourra s'aligner sur un tel montant pour Kylian Mbappé. De l'autre côté de la Manche, on annonce que Chelsea, Manchester United et Liverpool seraient intéressés par le joueur du PSG. Mais bien évidemment, il ne faut pas oublier le Real Madrid, qui semble rester la destination numéro 1 pour Mbappé.