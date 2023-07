Coup de théâtre, il annonce une incroyable révolution à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Marcelino a réussi ses débuts à l'OM. Pour sa première rencontre sur le banc marseillais, le technicien espagnol est venu à bout de Nîmes ce samedi en match de préparation (2-0). Entraîneur de l'équipe adverse, Frédéric Bombard a noté quelques différences avec le groupe de la saison dernière, dirigé alors pas Igor Tudor.

Nommé il y a quelques jours au poste d'entraîneur de l'OM, Marcelino ne pouvait espérer meilleurs débuts à Marseille. Le technicien espagnol a remporté son premier match face à Nîmes. Cette rencontre a été l'occasion pour les supporters et observateurs d'en savoir plus sur le style de jeu de Marcelino. En première ligne, Frédéric Bompard a noté quelques différences avec son prédécesseur, Igor Tudor.

« On est plus dans le "tiki taka" que ça ne l'était la saison dernière »

« Le jeu est différent de celui de la saison dernière. L'an dernier, ça pressait très haut. Même s'ils sont quand même allés nous chercher, ils sont venus nous presser. Certains joueurs ont encore ce genre d'automatismes. Il y a peut-être un peu moins de jeu vers l'avant, beaucoup plus de jeu entre les lignes. On est plus dans le "tiki taka" que ça ne l'était la saison dernière. Avec (Igor) Tudor, c'était beaucoup plus du jeu vers l'avant à la récupération, du football direct. C'est ce qui change un peu. Après, ça reste qu'un match, il va falloir attendre encore un peu » a lâché l'entraîneur de Nîmes.

« J'aime bien le personnage »