 Coup de théâtre en équipe de France, que doit faire Deschamps ?

Didier Deschamps pourrait ne pas être présent sur le banc de touche de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026 bien qu’il soit contractuellement lié par la Fédération française de football jusqu’à la fin du Mondial. C’est en effet ce que la presse espagnole a révélé lundi. Que doit-il choisir selon vous ? C’est notre sondage du jour !

« Je pense que je ne serai pas devant le micro pour vous parler de la Coupe du Monde 2030 ! (rires) » . Voici le message que faisait passer Didier Deschamps en conférence de presse il y a peu au sujet de la Coupe du monde 2030 qui sera disputée sur trois continents. Et si Deschamps avait vendu la mèche ?

La presse espagnole évoque un départ de Deschamps en cas de succès à l’Euro

Sous contrat jusqu’en juin 2026, soit après le Mondial en Amérique du Nord et au Mexique, Didier Deschamps serait susceptible de choisir de se retirer de son poste de sélectionneur de l’équipe de France après l’Euro en Allemagne l’été prochain. C’est en effet ce que SPORT a confié ce lundi. En cas de sacre des Bleus en Allemagne, Deschamps pourrait décider de partir au sommet.

