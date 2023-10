Après le PSG, le Qatar a tenté une folie !

Thomas Bourseau

En 2011, la famille royale du Qatar via le Qatar Sports Investments rachetait le PSG. Et depuis près d’un an, il est question d’une vente de Manchester United de la part de la famille Glazer. Hamad Bin Jassim Al-Thani aurait proposé une offre démentielle selon la presse anglaise, sans succès. Explications.

La semaine dernière, pour NBC , David Beckham niait être impliqué avec Hamad Bin Jassim Al-Thani pour le rachat de Manchester United et ce, bien que le Spice Boy ait un lien avec le Qatar grâce à son passage au PSG en 2013. « Pour l'instant, il n'y a pas de discussion à ce sujet. J'ai une relation de longue date avec le Qatar en raison de mon passage au PSG. Les gens diront qu'il y a un lien et bien sûr on en discutera, mais il n'y a pas encore eu de discussion ».

David Beckham demandait une vente totale de Manchester United

Pour autant, l’ancienne icône de Manchester United validait l’idée d’un changement de propriétaire chez les Red Devils. « En ce moment, il n'y a pas de stabilité à Manchester United. Je veux que de nouveaux propriétaires reprennent le club et le ramènent là où il mérite d'être. Je ne dis pas que les anciens propriétaires ont fait du mauvais travail, parce que nous avons eu beaucoup de succès de toute façon, mais pour moi, c'est le bon moment pour que quelqu'un d'autre prenne les rênes et je pense qu'il y aura une vente ».

«Il a offert le double de ce que Manchester United vaut»

Néanmoins, il ne faudra pas compter sur le Cheikh Jassim Al-Thani pour le rachat de Manchester United. Malgré l’offre folle du membre de la famille royale du Qatar qui avait notamment racheté le PSG en 2011 d’après Kaveh Solhekol. « En ce qui concerne le Cheikh Jassim, j'ai essayé ce matin de savoir s'il y avait une chance qu'il revienne. Est-il en train de bluffer ? Mais on me dit que non, c'est fini, il s’est retiré. Il pense que l'accord permettant à Sir Jim Ratcliffe d'acheter 25 % des parts de Manchester United va être ratifié par le conseil d'administration de Manchester United cette semaine. En ce qui le concerne, il a fait de son mieux, il a essayé de combler le fossé entre la réalité et la folie en matière d'évaluation. En ce qui le concerne, il a offert le double de ce que Manchester United vaut selon sa capitalisation boursière à la bourse de New York. En outre, il était prêt à investir 1,5 million de livres sterling supplémentaires pour améliorer l'infrastructure, les projets communautaires et l’équipe ».

