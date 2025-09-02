Coup de théâtre au PSG : «Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit», la révélation qui va le rendre dingue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il s’était pourtant montré clair comme l’eau de roche pendant le Mondial des clubs. Randal Kolo Muani n’avait pas d’autre volonté que de continuer à porter le maillot de la Juventus où il avait été prêté par le PSG à compter de l’hiver dernier. Cependant, les dirigeants des deux clubs ne se sont pas mis d’accord et Kolo Muani a finalement dû se rabattre sur Tottenham. De quoi permettre à Lois Openda de vivre un rêve éveillé à la Vieille Dame.

« J’essaie de me concentrer sur la Coupe du Monde des Clubs, qui est une compétition très disputée. Une fois le tournoi terminé, nous verrons ce qui se passe sur le marché. Si cela ne tenait qu’à moi, je resterais ici : je suis vraiment heureux à la Juve, je me sens bien ». Voici le message clair que Randal Kolo Muani communiquait à Tuttosport depuis les Etats-Unis au début du mercato. Toutefois, à moins de 24 heures de la clôture du mercato, le ciel tombait sur la tête de Randal Kolo Muani. Dimanche dernier, il était spécifié dans les médias que le retour de l’attaquant du PSG dans le Piémont avait capoter et que les dirigeants de la Juventus se tournaient vers Edon Zhegrova et Lois Openda.

«Quand j'ai appris la nouvelle concernant la Juve, je n'ai pas dormi de la nuit» La faute à un écart de valorisation trop important entre les dirigeants du PSG et leurs homologues de la Juventus. Résultat, Kolo Muani a fini par s’engager à Tottenham par le biais d’un prêt sec pour la totalité de cette saison et Openda a pu voir un transfert de rêve se réaliser pour lui à la Vieille Dame. « Quand j'ai appris la nouvelle concernant la Juve, je n'ai pas dormi de la nuit. J'étais prêt et je suis très heureux d'être arrivé ici », a notamment reconnu l’attaquant belge de 25 ans arrivé en prêt de Leipzig.