Coup de théâtre au PSG : «Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit», la révélation qui va le rendre dingue !

Il s’était pourtant montré clair comme l’eau de roche pendant le Mondial des clubs. Randal Kolo Muani n’avait pas d’autre volonté que de continuer à porter le maillot de la Juventus où il avait été prêté par le PSG à compter de l’hiver dernier. Cependant, les dirigeants des deux clubs ne se sont pas mis d’accord et Kolo Muani a finalement dû se rabattre sur Tottenham. De quoi permettre à Lois Openda de vivre un rêve éveillé à la Vieille Dame.
« J’essaie de me concentrer sur la Coupe du Monde des Clubs, qui est une compétition très disputée. Une fois le tournoi terminé, nous verrons ce qui se passe sur le marché. Si cela ne tenait qu’à moi, je resterais ici : je suis vraiment heureux à la Juve, je me sens bien ». Voici le message clair que Randal Kolo Muani communiquait à Tuttosport depuis les Etats-Unis au début du mercato. Toutefois, à moins de 24 heures de la clôture du mercato, le ciel tombait sur la tête de Randal Kolo Muani. Dimanche dernier, il était spécifié dans les médias que le retour de l’attaquant du PSG dans le Piémont avait capoter et que les dirigeants de la Juventus se tournaient vers Edon Zhegrova et Lois Openda.
«Quand j'ai appris la nouvelle concernant la Juve, je n'ai pas dormi de la nuit»
La faute à un écart de valorisation trop important entre les dirigeants du PSG et leurs homologues de la Juventus. Résultat, Kolo Muani a fini par s’engager à Tottenham par le biais d’un prêt sec pour la totalité de cette saison et Openda a pu voir un transfert de rêve se réaliser pour lui à la Vieille Dame. « Quand j'ai appris la nouvelle concernant la Juve, je n'ai pas dormi de la nuit. J'étais prêt et je suis très heureux d'être arrivé ici », a notamment reconnu l’attaquant belge de 25 ans arrivé en prêt de Leipzig.
Openda «vole» la place de Kolo Muani à la Juventus : «Tout le monde m'a bien accueilli»
Une annonce qui a la capacité de rendre amer Randal Kolo Muani qui n’avait d’yeux que pour la Juventus comme il le confiait pendant le Mondial des clubs. Pour Juventus TV, Openda n’a pas manqué de partager sa joie au moment d’entamer sa nouvelle aventure dans l’institution du football italien.
« Tout le monde m'a bien accueilli, des membres du club aux supporters. Les installations sont très belles, tout est là pour donner le meilleur de soi-même. Mes points forts sont la vitesse et la puissance. Je suis un joueur rapide, j'aime exploiter les espaces et j'espère pouvoir mettre ces qualités au service de l'équipe et marquer beaucoup de buts ».