Coup de pression au PSG, un avertissement est lancé

Alors que le PSG a acté ces derniers jours la vente de Pablo Sarabia à Wolverhampton, Christophe Galtier ne cache pas son envie de voir débarquer un autre renfort offensif pour remplacer numériquement l’international espagnol. Et l’entraîneur du PSG met plus que jamais la pression à cet effet…

Depuis maintenant plusieurs semaines, Christophe Galtier affiche un discours très clair au sujet du mercato hivernal : tout départ enregistré devra être compensé par une arrivée, l’entraîneur du PSG ne souhaitant pas affaiblir son effectif en vue des échéances majeures qui arrivent pour la fin de saison. Pablo Sarabia a récemment été transféré du côté de Wolverhampton (5M€ + 2M€ de bonus), et Galtier n’a pas changé son fusil d’épaule.

« Je l’ai dit, je répète encore… »

Interrogé en conférence de presse lundi soir après le carton du PSG contre l'US Pays de Cassel en Coupe de France (7-0), il en a remis une couche sur ses attentes pour la fin du mercato : « Cela ne remet rien en cause. Le mercato n'est pas fini. On est encore dans les clous en termes de délai. J'ai dit et je répète encore une fois que Pablo Sarabia est parti et qu'on souhaite avoir au moins un joueur de plus offensif, avec un profil sûrement différent qu'était celui de Pablo », assure Galtier, qui met donc la pression sur la direction du PSG pour accueillir une nouvelle recrue offensive. Mais le mercato hivernal fermera ses portes dans quelques jours...

