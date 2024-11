Coup de génie sur le mercato, l’incroyable jackpot pour le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques mois, le PSG a radicalement changé de stratégie sur le mercato. Désormais, le club parisien vise des joueurs jeunes et prometteurs. Dans cette optique, Joao Neves a notamment débarqué pour environ 60M€ hors bonus. Auteur d'un début de saison très prometteur, le milieu de terrain portugais a déjà vu sa valeur exploser.

L'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG en 2023 s'est accompagnée d'une énorme révolution au sein du club de la capitale. En effet, les stars ont été invitées à partir à l'image de Lionel Messi et Sergio Ramos, tandis que Neymar et Marco Verratti avaient été vendus. L'année suivante, Kylian Mbappé est également parti, et pour les remplacer, le PSG n'a pas recruté de grands noms, mais a plutôt décidé de miser sur des jeunes éléments prometteurs. Joao Neves en est l'exemple parfait.

Joao Neves déjà valorisé à 100M€ !

Recruté cet été pour environ 60M€ hors bonus en provenance de Benfica, Joao Neves impressionne depuis le début de saison et s'est imposé comme un titulaire indiscutable. A tel point que sa valorisation a déjà flambé. Selon l’Observatoire du football CIES qui dévoile son classement des joueurs de moins de 21 ans les plus chers, Joao Neves vaut déjà 99,8M€. Autrement, une plus-value à 40M€ peut déjà être envisagée par le PSG seulement quelques mois après l'arrivée du milieu de terrain portugais.

Lucas Beraldo voit aussi sa valeur exploser

Et ce n'est pas tout. Un autre joueur recruté récemment par le PSG a vu sa valorisation flamber. Il s'agit de Lucas Beraldo à la surprise générale. Recruté pour 20M€ en janvier dernier, le défenseur brésilien vaudrait déjà 70,3M€. Une plus-value déjà estimée à 50M€. Autrement dit, le PSG pourrait bien déjà toucher le jackpot avec ces deux joueurs.