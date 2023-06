Coup de balai à l’OM, deux joueurs quittent le club

Jean de Teyssière

Après la démission de Igor Tudor, l'Olympique de Marseille va connaître un été très agité sur le marché des transferts. En commençant par les joueurs prêtés par le clubs. Parmi eux, seuls deux devraient quitter l'OM pour de bon, et il s'agit de Nemanja Radonjic et Luis Suarez. Prêtés respectivement au Torino et à Almeria, ils ne devraient pas faire leur retour à La Commanderie.

L'été dernier, l'Olympique de Marseille avait effectué un gros ménage au sein de son effectif et de nombreux joueurs ont été prêtés. Neuf joueurs ont ainsi quitter l'OM en prêt la saison dernière et Nemanja Radonjic ainsi que Luis Suarez devrait bel et bien quitter le club phocéen pour de bon.

Radonjic va rester au Torino...

Ce mardi, le quotidien régional La Provence fait le point sur le mercato de l'OM et sur les joueurs prêtés par le club depuis le début de la saison dernière. Concernant Nemanja Radonjic, l'international serbe avait été prêté au club du Torino, évoluant en Serie A. Un passage remarqué, notamment lors du derby turinois face à la Juventus de Turin où il avait été remplacé 14 minutes après son entrée en jeu. Son entraîneur, Ivan Juric avait alors lâché : « Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre, à mon avis il y a un manque total de respect pour ce sport. Vous avez des choses à faire, vous entrez et vous faites immédiatement des choses différentes, cela signifie que vous n'êtes pas dedans. Ce garçon a des idées, mais manifestement, durant ces six mois, je n'ai pas réussi à en faire un joueur de football. » Heureusement pour lui (et pour l'OM ?), cette séquence n'aura pas d'incidence sur la suite de son aventure avec le Torino puisque son transfert serait réglé depuis déjà plusieurs semaines.

...Luis Suarez à Almeria