Cherki, Moffi, Dieng… Toutes les infos Mercato du 26 janvier

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Galtier prépare une attaque de folie avec Cherki

A la recherche d’un remplaçant pour Pablo Sarabia, parti à Wolverhampton, le PSG aurait jeté son dévolu sur Rayan Cherki selon L’Equipe . Luis Campos serait un grand fan du jeune talent de l’OL et aimerait offrir une nouvelle arme à Christophe Galtier, qui a déjà un plan en tête pour le faire cohabiter avec la MNM.



Moffi, le fiasco se confirme pour l’OM

Ça part dans tous les sens pour la fin de mercato de l’OM, qui pensait pouvoir frapper un gros coup avec Terem Moffi. Plusieurs sources confirment ces dernières heures que l’attaquant aurait éconduit les avances de Pablo Longoria pour rejoindre l’OGC Nice, dans le cadre d’un transfert autour des 30M€. Du côté de Mohamed Toubache-Ter, on annonce même que le FC Lorient pourrait finalement faire volte-face et garder son joueur.



Bamba Dieng veut claquer la porte

Parallèlement à la piste Moffi, l’OM doit gérer un autre dossier délicat avec Bamba Dieng. Déjà acteur important de la fin du mercato estival, l’attaquant aurait filé à Lorient pour y passer ses visites médicales et ne voudrait plus rentrer à Marseille. RMC Sport annonce même qu’il aurait désobéi au président Pablo Longoria et lui forcerait la main pour rejoindre le FC Lorient.



