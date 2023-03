Cette recrue vit un cauchemar à l'OM, il annonce du lourd

La rédaction

Cet hiver, l'OM cassait sa tirelire pour s'offrir les services de Vitinha contre 32M€. Un record dans l'histoire du club. Mais depuis qu'il a signé, l'attaquant portugais est très peu utilisé par Igor Tudor. Alors que certains commencent à douter des qualités de l’ancien joueur de Braga, une ancienne star de l’OM voit un avenir brillant pour lui.

Très attendu en raison du montant de son transfert, Vitinha n'a pas encore eu l'occasion de briller à l'OM. Deux mois jour pour jour après sa signature, le Portugais est cantonné à un rôle de remplaçant et doit se contenter de miettes en fin de match. Marc Libbra n’est pas inquiet concernant l’avenir de Vitinha dans la cité phocéenne, et ce, malgré les quatre pauvres apparitions qu’il a pu se mettre sous la dent jusqu’alors.

Jouer à l’OM, «ce n’est jamais simple»

En exclusivité pour le10sport.com , Marc Libbra, ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, s’est livré au sujet des débuts difficiles que connaît Vitinha à l’OM : « Si je suis inquiet ? J’ai commenté plusieurs de ses matchs quand il jouait au Portugal. C’est un joueur intéressant, pas avare d’effort. Il faisait fonctionner Braga, une bonne équipe du championnat portugais. Laissons-le grandir tranquille, il a le temps. On le sait qu’arriver à Marseille, ce n’est jamais simple. Encore plus quand on vous demande d’exister face à un Alexis Sanchez, à qui tout réussit. Le pauvre, il a démarré lors du match contre Nice, défaite à la maison, tout le monde lui est tombé dessus. Du calme… ».

«Quand le compteur sera débloqué, vous allez voir »