Menacé au PSG, il lâche une énorme annonce en privé

Pierrick Levallet

Arrivé au PSG l'été dernier, Luis Campos n'a pas encore convaincu dans la capitale. Ses mercatos sont jugés décevants et pourraient bien avoir raison de lui. Le Portugais fait l'objet de plusieurs rumeurs autour de son avenir ces dernières semaines. Mais en privé, l'entourage du conseiller football se dit confiant.

Missionné pour remplacer Leonardo, Luis Campos devait prendre en main le mercato du PSG. L’arrivée du Portugais signait la fin d’un recrutement « bling-bling » pour instaurer une politique visant à cibler des profils sur le marché des transferts. Pour son premier mercato, le conseiller football parisien a fait un grand ménage dans l’effectif et est allé chercher Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Nordi Mukiele et Hugo Ekitike.

Le PSG prêt à se séparer de Campos ?

Toutefois, le mercato de Luis Campos n’aurait pas convaincu en interne. La plupart de ses recrues ne se sont pas imposées dans le onze de Christophe Galtier. Par ailleurs, le groupe du PSG ne serait pas complet, puisqu’il manque quelques solutions en attaque et en défense notamment. De ce fait, Luis Campos fait l’objet de quelques rumeurs au sujet d’un éventuel départ seulement un an après son arrivée.

Campos est serein