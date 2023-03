PSG : Le Qatar fait une promesse hallucinante à Messi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La situation de Lionel Messi continue à faire parler du côté du PSG alors que son contrat s'achève en juin prochain. Il faut dire que le FC Barcelone a reconnu être en contact avec le champion du monde afin d'envisager un retour cet été. Mais du côté du Qatar, on semble prêt à tout pour conserver Lionel Messi.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi est au cœur de toutes les spéculations. Et pour cause, son avenir au PSG est loin d'être garanti compte tenu du fait que plusieurs options s'offrent à lui pour la saison prochaine. A commencer par un retour au FC Barcelone. Une hypothèse qui prend clairement de l'ampleur.

Le PSG prêt à augmenter Messi ?

Conscient de la situation, le PSG serait prêt à tout pour conserver Lionel Messi. Selon les informations de Mundo Deportivo , l'Emir du Qatar en a même fait une priorité. Il faut dire que si sur le plan sportif, ce n'est pas une réussite totale, sur le plan économique, le club de la capitale est entré dans une nouvelle dimension avec La Pulga . Le média catalan révèle que le PSG a obtenu dix nouveaux sponsors grâce à Lionel Messi, ce qui aurait suffi à convaincre le Qatar de lui proposer une augmentation de salaire. Une offre assez hallucinante compte tenu du fait que le champion du monde possède le troisième salaire de l'effectif avec environ 3,4M€ bruts par mois et que le PSG cherche à alléger sa masse salariale...

Le Barça confirme pour Messi