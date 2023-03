Mbappé - PSG : Le Real Madrid a pris une décision fracassante

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Prolongé par le PSG en mai dernier, Kylian Mbappé fait encore parler de lui. L’international français a laissé planer le doute concernant son avenir mais le Real Madrid aurait déjà pris sa décision. Selon la presse espagnole, le club madrilène n’entend pas négocier avec le PSG.

Contrairement à la saison dernière, l’avenir de Kylian Mbappé est un peu moins au centre des discussions. En mai, l’attaquant français a prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2024 avec une option pour être lié jusqu’à 2025. Mais Mbappé avait fixé plusieurs conditions, notamment un mercato retentissant de la part du club de la capitale, ce qui n’est jamais arrivé. Luis Campos tentera de corriger le tir dès cet été.

Mbappé laisse planer le flou sur son avenir

En attendant, l’avenir de Kylian Mbappé pose question. « Si cette défaite va avoir une influence sur mon avenir ? Non, non, je suis calme, la seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le championnat et après on verra », déclarait l’attaquant du PSG après l’élimination en Ligue des Champions. « Je n’ai pas à chercher à convaincre Kylian Mbappé. N’importe quel joueur aurait été dans le même état. Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain, il le montre à chaque match et il a une grande détermination à réussir et à amener le club le plus haut possible », déclarait de son côté Christophe Galtier.

Le Real Madrid ne négociera pas avec le PSG