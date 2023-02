«C’est un champion», l’OM a réalisé un énorme coup

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Recrue star de l’OM l’été dernier, Alexis Sanchez est en grande forme depuis la reprise de la Ligue 1. Encore buteur contre l’AS Monaco, l’international chilien prouve à tout le monde qu’il a encore de beaux restes. Francesco Guidolin, son ancien entraîneur à l’Udinese, n’est pas du tout étonné de son niveau actuel.

Si tous les yeux seront bientôt braqués sur Vitinha, la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, il ne faudra pas oublier Alexis Sanchez. Arrivé l’été dernier comme une vraie star, le Chilien réalise une très belle saison. Condamné à évoluer en pointe, Sanchez assume son statut et rend plus que service à son équipe, c’est encore lui qui est allé inscrire le but de l’égalisation pour l’OM face à l’AS Monaco.

Sanchez fait trembler les filets

Même si sa première partie de saison était déjà bonne, Alexis Sanchez était un peu frustré par ses statistiques. Depuis le retour de la Coupe du monde, l’ancien joueur d’Arsenal est beaucoup plus décisif, il a d’ailleurs inscrit autant de buts que sur la saison dernière. L’OM s’en réjouit mais Sanchez n’étonne personne, pas même son ancien entraîneur à l’Udinese, Francesco Guidolin.

«Il n'est pas vraiment embêté avec ses pieds»