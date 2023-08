«C’est très fort», le PSG a frappé fort sur le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Toujours à l'hôpital après sa grave chute de cheval, Sergio Rico a été remplacé par le PSG. Le portier espagnol a vu son compatriote Arnau Tenas débarquer à Paris ce dimanche. Agé de 22 ans, ce gardien passé par le FC Barcelone arrive dans la peau d'un numéro trois, mais présente des qualités, qui pourrait lui permettre de réaliser de jolies choses en Ligue 1 selon plusieurs observateurs.

Le PSG a déniché le remplaçant de Sergio Rico, dans l'incapacité de tenir sa place. Passé par le FC Barcelone, Arnau Tenas s'est engagé avec le club parisien jusqu'en 2026. A 22 ans, le portier espagnol recherchait un projet ambitieux. Et le projet du PSG semble l'avoir convaincu. Dans un entretien accordé au média du club, Tenas a lâché ses vérités sur son arrivée en France et en a profité pour se présenter aux supporters.

Tenas dévoile son style de jeu

« C’est véritablement une joie immense de savoir qu’une des meilleures équipe du monde s’intéressait à moi. Je suis fier d’être ici aujourd’hui. Et je veux juste remercier le PSG de m’avoir donné cette opportunité. Le club représente beaucoup. C’est un grand club, quand on voit les joueurs qui jouent ici et je vois faire partie de ce projet, surtout parce que c'est un grand club dont l’envergure est mondiale, je suis très heureux d’être ici. Je suis un gardien avec beaucoup de personnalité et de caractère et je n’ai peur de rien. Je suis agile avec un bon jeu au pied » a lâché Tenas à PSG TV.

« Son jeu au pied est extraordinaire »