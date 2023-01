C'est réglé pour ce transfert à 5M€, un ultime rebondissement pour le PSG ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Pablo Sarabia serait on ne peut plus proche d'un transfert à 5M€ vers Wolverhampton. Toutefois, malgré un accord de principe entre les deux clubs, Getafe pourrait relancer totalement ce dossier. En effet, le club espagnol se serait positionné ces dernières heures pour recruter Pablo Sarabia.

Peu utilisé par Christophe Galtier depuis le début de la saison, Pablo Sarabia (30 ans) pourrait prendre le large dès cet hiver. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est prêt à boucler le transfert de son attaquant espagnol, et ce, après avoir reçu une offre venue de l'étranger.

Nouveau duel Messi-Cristiano Ronaldo, 2,5M€ pour être aux premières loges https://t.co/Ylop22YhwO pic.twitter.com/DOThyVO73W — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

Un accord entre le PSG et les Wolves pour Sarabia

Ce vendredi, Relevo a lâché de nouvelles précisions de taille sur l'avenir de Pablo Sarabia. A en croire le média espagnol, le PSG et Wolverhampton auraient un accord de principe pour finaliser un transfert à 5M€, plus 2M€ de bonus d'après Foot Mercato . Et en cas d'accord final, Pablo Sarabia devrait s'engager avec Wolverhampton jusqu'au 30 juin 2025, avec une année supplémentaire en option.

Getafe veut tout relancer pour Pablo Sarabia