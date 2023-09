C'est la douche froide au PSG, cette recrue dénonce le mercato

Jean de Teyssière

Ce vendredi soir, en ouverture de la cinquième journée de Ligue 1, le PSG recevait l'OGC Nice. Les Aiglons ont fait le premier gros coup de cette saison en venant battre au Parc des Princes les hommes de Luis Enrique (3-2). Une performance XXL de la part de Nice. Interrogé après la rencontre, Randal Kolo Muani a invoqué le mercato très agité du PSG pour justifier en partie cette défaite.

Après avoir étrillé le RC Lens (3-1) et l'Olympique lyonnais (4-1) avant la trêve internationale, on pensait que le PSG était enfin lancé cette saison. Mais face à une excellente équipe niçoise, venue au Parc des Princes pour jouer, les hommes menés par leur capitaine du soir, Kylian Mbappé, ont échoué et ont leur première défaite de la saison (2-3).

«Ils sont invaincus, ils jouent bien au football»

À l'issue du match, le nouvel attaquant du PSG, Randal Kolo Muani, qui a été décisif en offrant une passe décisive à Kylian Mbappé pour le deuxième but parisien, louait le match de l'OGC Nice, au micro de Prime Video : « On jouait contre une équipe très solide. Ils sont invaincus, ils jouent bien au football. »

«Il ne faut pas oublier que nous sommes une nouvelle équipe»